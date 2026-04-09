Al centro polisportivo della Casa Circondariale di Secondigliano sono iniziati nuovi corsi nell’ambito del progetto

Tempo di lettura: 3 minuti Prosegue il progetto Rigiocare il Futuro all’interno della Casa Circondariale “Pasquale Mandato” di Secondigliano, con l’avvio anche dei corsi di padel rivolti alle persone detenute: un nuovo passo nel percorso di sport, formazione e reinserimento sociale promosso dall’Istituto insieme ad Entain. L’iniziativa si svolge all’interno della cittadella sportiva penitenziaria inaugurata nel 2025 nell’ambito del progetto Rigiocare il Futuro, cittadella che oggi dispone di un campo da calcio, un campo da basket e due campi da padel in cui è possibile utilizzare lo sport come strumento concreto di inclusione, offrendo alle persone detenute opportunità strutturate di pratica dello sport. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rigiocare il Futuro, al via nuovi corsi nel centro polisportivo della Casa Circondariale di Secondigliano

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