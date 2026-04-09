Rifredi corteo antifascista sfila fino alla sede di Futuro Nazionale VIDEO

È partito da davanti il cantiere di via Mariti il corteo antifascista organizzato dalla Cgil, Anpi, Arci, Cospe e Cittadini Tanucci piazza aperta. Alla manifestazione hanno partecipato centinaia di persone. Il lungo corteo, animato con fischietti, striscioni e bandiere si è fermato in piazza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze: Vannacci apre sede di Futuro Nazionale a Rifredi. La protesta dei residenti, quartiere blindatoFIRENZE – L’ex leghista Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, ha scelto di aprire la prima sede provinciale italiana del...

Rifredi, annunciato corteo antifascista il 9 aprile: passaggio in piazza TanucciNuove tensioni nel quartiere di Rifredi, dove per giovedì 9 aprile è stata annunciata una manifestazione antifascista con corteo.

'Firenze antifascista e antirazzista', il corteo a Rifredi (che passa vicino a Futuro Nazionale)Papaveri rossi e le parole Firenze è antifascista e antirazzista, è questo lo striscione che oggi pomeriggio ha aperto la manifestazione Rifredi antifascista, che ha sfilato per le strade del ... 055firenze.it

Corteo antifascista a Firenze contro la sede di Futuro Nazionale: centinaia in stradaCorteo antifascista a Firenze contro la sede di Futuro Nazionale. Centinaia di partecipanti con Cgil, Arci e Anpi nel quartiere Rifredi ... gonews.it