Riforma istituti tecnici indirizzi quadri orari e non solo | tutte le info utili QUESTION TIME con Basili Gilda LIVE Giovedì 9 aprile alle 15 | 00

Giovedì 9 aprile alle 15:00 si terrà una diretta su Orizzonte Scuola dedicata alla riforma degli istituti tecnici, con un focus su indirizzi e quadri orari. La discussione riguarderà le modifiche previste per il prossimo anno scolastico 2026-2027. Un rappresentante della Gilda sarà in collegamento per rispondere alle domande e fornire dettagli sulle novità in arrivo nel settore dell'istruzione tecnica.

La riforma dei percorsi di istruzione tecnica, prevista col prossimo anno scolastico 2026-2027, è al centro della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Mobilità docenti, 2026, tutte le info utili per compilare bene la domanda. QUESTION TIME con Craparo (Gilda Unams) LIVE Lunedì 23 marzo alle 18:00Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Temi più discussi: Riforma degli istituti tecnici; La riforma degli Istituti Tecnici è stata bloccata? Le nostre FAQ e alcuni chiarimenti; Riforma istituti tecnici, sindacati in stato di agitazione: incontro l'8 aprile per il tentativo di conciliazione; Riforma istituti tecnici, le perplessità dei docenti del Galilei Sani. Riforma istituti tecnici, indirizzi, quadri orari e non solo: tutte le info utili. QUESTION TIME con Basili (Gilda) LIVE Giovedì 9 aprile alle 15:00La riforma dei percorsi di istruzione tecnica, prevista col prossimo anno scolastico 2026-2027, è al centro della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzon ... orizzontescuola.it Riforma istituti tecnici, cosa cambia dal 2026: nuovi indirizzi, orari e nodi ancora apertiLa domanda gira da settimane tra famiglie, docenti e dirigenti: la riforma degli istituti tecnici è già partita oppure no? La risposta, oggi, è meno semplice di quanto sembri. Sì, la riforma è stata f ... alphabetcity.it Scuola, Svolta sulla Riforma Tecnici: Cattedre Salve e Nuovi Orari Svolta decisiva nel dialogo tra Ministero e sindacati! La mobilitazione contro la Riforma degli Istituti Tecnici segna una battuta d'arresto positiva: la protesta si ferma a fronte di impegni c - facebook.com facebook Riforma degli istituti tecnici: «No al taglio delle lingue straniere: rende i nostri diplomati meno competitivi» x.com