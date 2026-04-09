Rifiuti a Teramo | i sindaci dicono no agli accorpamenti con altre zone

Questa mattina si è svolto un incontro presso la sala consiliare della Provincia di Teramo tra i rappresentanti dell’AGIR e i sindaci locali. Al centro della riunione le proposte relative al piano d’ambito per la gestione dei rifiuti, con i primi cittadini che hanno espresso chiaramente la loro opposizione agli accorpamenti con altre zone. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma l’argomento ha suscitato un acceso confronto tra le parti coinvolte.

Questa mattina, presso la sala consiliare della Provincia, si è tenuto un incontro decisivo tra i vertici dell’AGIR e i sindaci del territorio teramano per definire le linee guida riguardanti il piano d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti. Il confronto, convocato da Pierluigi Biondi, sindaco di L’Aquila e presidente dell’autorità regionale, ha una convergenza totale sulla necessità di mantenere l’ambito su scala provinciale, evitando accorpamenti con altre aree. L’identità territoriale come scudo contro la frammentazione dei servizi. Il consenso raggiunto dai rappresentanti locali segna un punto fermo nella strategia di gestione delle risorse strategiche abruzzesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti a Teramo: i sindaci dicono no agli accorpamenti con altre zone Raccolta rifiuti, bye bye porta a porta: cassonetti intelligenti in arrivo in altre zone della città"Il nuovo modello di raccolta con cassonetti intelligenti - dichiara Giulia Gambini, assessore all'Ambiente del Comune di Pisa - già avviato in altre... Teramo, blackout programmato venerdì: ecco le zone colpiteDomani, venerdì 10 aprile 2026, diverse zone del centro di Teramo subiranno una sospensione programmata della fornitura elettrica tra le ore 8:00 e... Temi più discussi: Spoltore avvia la raccolta straordinaria dei rifiuti dopo gli allagamenti causati dal maltempo; CHIUDE LA DISCARICA: EMERGENZA RIFIUTI NEL TERAMANO; Ancona, lotta serrata con polemiche per la C. Tifosi dorici e teramani scatenati sui social contro gli episodi in favore dell'Ostiamare; Meningite, migliorano le condizioni del 15enne ricoverato a Pescara: sciolta la prognosi. A Teramo i sindaci dicono sì alla gestione provinciale dei rifiutiUna gestione dei rifiuti su scala provinciale per superare la frammentazione, garantire l'efficienza del servizio e preservare l'autonomia dei territori. (ANSA) ... ansa.it Provincia. Piano d’ambito dei rifiuti: il Presidente AGIR Pierluigi Biondi a Teramo per ascoltare i Sindaci(wn24)-Teramo – Un tavolo di confronto sulle Linee guida del piano d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti si è svolto questa mattina nella sala consiliare della Provincia convocato dal ... wallnews24.it Da lunedì di Pasquetta il centro di Pordenone e diversi quartieri sono letteralmente invasi da cumuli di rifiuti: sacchetti che fuoriescono dai contenitori stradali, lasciati aperti per capienza insufficiente dei cassonetti, cestini trasformati in discariche, cartacce e bo - facebook.com facebook Bono e i rifiuti abbandonati fuori dai cestini, la furia del sindaco x.com