Richetti Azione a Meloni | No a un anno e mezzo di campagna elettorale in momento di crisi – Il video

Un video pubblicato online mostra un esponente di un partito di opposizione rivolgersi direttamente alla Presidente del Consiglio, criticando la durata di un anno e mezzo di campagna elettorale in un periodo di crisi. Nell’intervento si invita la leader a rispettare il ruolo e a comportarsi di conseguenza, sottolineando le difficoltà nel mantenere l’immagine di responsabilità richiesta dalla posizione. Il messaggio sembra rivolto a evidenziare le tensioni tra attività politica e situazione nazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Perché, Presidente Meloni, resistere alla tentazione di non mettersi all’altezza del registro che le propongono è difficile, ma lei lo deve fare, perché lei è la Presidente del Consiglio. Io so che è facile rispondere a Conte che le fa la lezione di diritto internazionale, che vale anche in Ucraina, che vorrebbe mollare da sola domani mattina di fronte all'aggressione vergognosa di Putin, ma lei non deve cedere a questo. Lei non deve lasciare questo Paese per un anno e mezzo in campagna elettorale, non perché Azione ha paura delle elezioni, ma perché Azione le dice che la situazione nel mondo è così... 🔗 Leggi su Open.online

Perché il video di ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale? C’entra la campagna elettoraleBologna, 16 febbraio 2026 – “La città più disgustosa d’Italia”, corredata da foto di clochard, mozziconi di sigarette in terra e di portici anneriti.

Meloni sta facendo l’errore di una campagna elettorale per vendicarsi dei magistratiLa destra, proprio personalmente Giorgia Meloni, sta sbagliando campagna elettorale.

Richetti (Azione) a Meloni: No a un anno e mezzo di campagna elettorale in momento di crisi

Temi più discussi: Meloni parla alla Camera, poi parola ai leader di maggioranza e opposizione; Governo, Meloni disponibile a riferire in Parlamento sull’azione dell’esecutivo; Meloni alla Camera sulla guerra, la diretta: Schlein e Conte all'assalto | Libero Quotidiano.it.

Richetti (Azione) a Meloni: No a un anno e mezzo di campagna elettorale in momento di crisi(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Perché, Presidente Meloni, resistere alla tentazione di non mettersi all’altezza del registro che le propongono è ... affaritaliani.it

Meloni: 'Alla Camera solo insulti e demagogia. Né dimissioni né rimpasto'. Opposizioni all'attaccoNel primo pomeriggio l'informativa della premier si è spostata al Senato. ansa.it

Matteo Richetti per Azione, Angelo Bonelli per Alleanza Verdi e Sinistra e Maria Elena Boschi per Italia Viva. La replica delle opposizioni all’informativa alla Camera di Giorgia Meloni entra nel merito del risultato referendario, della politica estera e dei dissesti i - facebook.com facebook

Matteo #Richetti e Luigi #Marattin chiedono che la premier Giorgia #Meloni venga in Parlamento in seduta comune: "Il dibattito che si terrà giovedì con la presidente del Consiglio è estremamente rilevante e non ha alcun senso anteporre la liturgia del doppio x.com