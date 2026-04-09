Domenica, durante il Link Media Festival, verrà presentata un’opera di 586 pagine intitolata La spia perfetta, scritta dall’autore Owen Matthews. Il libro si concentra sulla figura di Richard Sorge, un noto agente segreto che avrebbe svolto un ruolo decisivo durante la Seconda guerra mondiale, contribuendo a salvare Mosca e influenzando gli eventi storici del conflitto. La presentazione si svolgerà in un contesto dedicato alla divulgazione storica e alle biografie di figure chiave.

Owen Matthews presenta domenica, durante il Link Media Festival, un’opera di 586 pagine intitolata La spia perfetta, pubblicata da Edizione Settecolori. Il testo ricostruisce l’epopea di Richard Sorge, figura spesso considerata il più influente agente segreto del Novecento. L’autore possiede un bagaglio professionale consolidato in zone di conflitto, avendo operato in Iraq, Siria, Cecenia, Afghanistan e Libano. La sua esperienza include la copertura dell’assedio di Sarajevo in Bosnia e l’invio di reportage dall’Ucraina per testate come Newsweek e The Moscow Times. Attualmente, Matthews ricopre il ruolo di direttore associato per The Spectator e scrive editoriali per il Daily Telegraph, competenze che hanno guidato la stesura di questo volume basato su documenti russi estratti dagli archivi sovietici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Richard Sorge: l’uomo che salvò Mosca e cambiò la Seconda guerra mondiale

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Richard Sorge: The Spy Who Saved Moscow | The Most Dangerous Agent in WWII

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