Ricerche del 53enne disperso da una settimana per il crollo del ponte in Molise Domenico Racanati di Bisceglie

Sono passati otto giorni da quando Domenico Racanati, 53 anni, pescatore di Bisceglie, è scomparso dopo il crollo di un ponte in Molise. La mattina di giovedì scorso, Racanati si trovava a bordo di un’auto diretta verso Ortona, quando si è verificato l’incidente. Le ricerche sono ancora in corso, ma finora non ci sono tracce dell’uomo. I soccorritori continuano a esaminare l’area senza escludere nessuna ipotesi.

È l'ottavo giorno di ricerche. Domenico Racanati, 53 anni, pescatore di Bisceglie, era in viaggio in auto verso Ortona, la mattina di giovedì scorso. Mentre percorreva la strada statale 16 e in particolare il ponte sul fiume Trigno, la furia dell'acqua provocò il crollo del ponte. Vettura e conducente dispersi. Tranne la targa e un parafango, non c'è tuttora il rinvenimento. (immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco) . 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ricerche del 53enne disperso da una settimana per il crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Leggi anche: Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Leggi anche: Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Temi più discussi: CROLLO PONTE SUL TRIGNO: PROSEGUONO RICERCHE DEL 53ENNE DISPERSO; Ancora senza esito le ricerche del 53enne disperso nel crollo del ponte sul Trigno; Maltempo. Ponte crollato sul Trigno, ricerche del 53enne disperso. 'Andava ad Ortona per attività di pesca' - VIDEO; Ponte crollato, settimo giorno di ricerche del 53enne disperso nel fiume Trigno. Ricerche del 53enne disperso da una settimana per il crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di BisceglieDomenico Racanati, 53 anni, pescatore di Bisceglie, era in viaggio in auto verso Ortona, la mattina di giovedì scorso. Mentre percorreva la strada statale 16 e in particolare il ponte sul fiume Trigno ... noinotizie.it Disperso nel Trigno, le ricerche non si fermano: sommozzatori e mezzi speciali anche in mareContinuano le ricerche del 53enne disperso nel Trigno dopo il crollo del ponte sulla SS16: in campo sommozzatori, droni e mezzi speciali ... primonumero.it Tgr Rai Lombardia. . Si concentrano tra il Piemonte e il Varesotto le ricerche di Elia Del Grande, fuggito per la seconda volta in sei mesi. Non si esclude però che stavolta il 50enne, che nel '98 sterminò la famiglia, possa essere andato all'estero. Servizio di Ro - facebook.com facebook Le ricerche del disperso nel crollo di un ponte in Abruzzo sono più complicate del previsto x.com