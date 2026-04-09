Un istituto di ricerca sanitaria a Reggio si posiziona tra i primi cinque in Italia per i finanziamenti europei ricevuti e al settimo posto a livello nazionale, con il primato regionale. Inoltre, si distingue per aver attratto un’elevata quantità di risorse provenienti da finanziamenti privati competitivi. Questi dati evidenziano l’interesse e la fiducia nel lavoro svolto dall’istituto nel settore della ricerca medica.

L’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di Reggio è quinto per volume di finanziamenti europei nonché settimo a livello nazionale (e primo regionale) per attrazione di finanziamenti competitivi da privati. Il traguardo della nostra sanità locale è messo nero su bianco dalle valutazioni ministeriali sulla Ricerca corrente 2025 dei cinque Irccs presenti sul territorio regionale. Complessivamente, la valutazione si basa sulla capacità di produzione scientifica, quella di attrarre risorse, la complessità assistenziale, la capacità di operare in rete e il trasferimento tecnologico. Eccellenti anche i risultati del Bando Ricerca finalizzata 2024, che vedono l’Emilia-Romagna in terza posizione a livello nazionale per numero di progetti finanziati, dietro solo a Lombardia e Lazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricerca sanitaria. L’Irccs è all’avanguardia e attira delle risorse

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