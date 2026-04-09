Ribera stallo al centrodestra | La Vardera lancia la sfida

A Ribera, il centrodestra si trova in una fase di stallo, con tensioni tra i membri del blocco politico. Ismaele La Vardera, rappresentante di Controcorrente, ha rivolto critiche e accuse nei confronti delle forze di maggioranza, creando un clima di scontro pubblico. La situazione si trascina senza segnali di una rapida risoluzione e il dibattito resta acceso tra le parti coinvolte.

Ismaele La Vardera, esponente di Controcorrente, ha lanciato duri attacchi contro il centrodestra agrigentino durante un sopralluogo a Ribera, denunciando l’incapacità della coalizione avversaria di presentare un candidato unitario e accusandola di voler gestire la città attraverso logiche di spartizione del potere. Mentre Michele Sodano, sostenuto dal progetto di La Vardera, ha già avviato una campagna capillare nei quartieri e presentato la propria squadra di governo, lo schieramento opposto appare bloccato da tensioni interne che impediscono la definizione di una figura ufficiale per le prossime amministrative. Il confronto tra due modelli: presenza sul territorio contro stallo decisionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ribera, stallo al centrodestra: La Vardera lancia la sfida La Vardera lancia la candidatura a sindaca di Eunice Palminteri a RiberaDopo le candidature di Maria Rosaria Provenzano e di Carmelo Pace, arriva una terza proposta per la guida della città di Ribera: Eunice Palminteri. Presentata la candidata sindaca Eunice Palminteri a Ribera, La Vardera: ''Il Campo Largo quando vuole riesce a compattarsi"A sorpresa anche il Movimento 5 stelle sostiene il nominativo lanciato da Controcorrente, presenti all'incontro i deputati Angelo Cambiano e Ida... Agrigento al voto, La Vardera senza mezze misure: Il centrodestra usa la città come un orinatoioIl leader di Controcorrente come un fiume in piena mentre è in giro per i mercatini di Ribera insieme a Michele Sodano: dura critica agli avversari per la situazione di stallo. E rivendica la forza de ... agrigentonotizie.it Centrodestra in stallo: Nome non a tavolino ma esito di un confronto. Da FdI appello all’unitàIl centrodestra si muove, ma la partita per il candidato sindaco resta ancora aperta. La coalizione lavora alla costruzione di un’alternativa dopo il commissariamento del Comune, mentre il confronto ... lanazione.it