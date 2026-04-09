Riaprono la statale 16 a Petacciato e il tratto dell' A14 tra Molise e Abruzzo

Nella mattinata di giovedì 9 aprile, la statale 16 a Petacciato è stata riaperta, così come il tratto dell'A14 tra Molise e Abruzzo. L'autostrada A14 Bologna-Taranto è stata riaperta in entrambe le direzioni, con i tratti tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari che sono stati riaperti. Questa decisione riguarda le strade interessate da chiusure precedenti.

Nella tarda mattinata di giovedì 9 aprile, l'autostrada A14 Bologna-Taranto è stata riaperta in entrambe le direzioni: sono stati riaperti i tratti tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari.Al momento il traffico transita su una corsia per senso di marcia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Temi più discussi: Maltempo, nel Foggiano resta chiusa la Statale 16. Riaperta la Statale 96 a Palo del Colle; Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorni; Riaperta la SS16 nel Foggiano: tornano percorribili i tratti colpiti dall’esondazione; Frana in Molise, linea adriatica in tilt: ancora chiuse autostrada A14, ferrovia e Statale 16.

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Frana di Petacciato: riaperte A14 e Statale 16Di nuovo percorribili anche i tratti della Tangenziale di Termoli e della Statale 157 che erano stati chiusi al traffico ... rainews.it

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