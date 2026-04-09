L’autostrada A14 in Molise è stata riaperta al traffico dopo che una frana nella zona di Petacciato, causata dall’ondata di maltempo, si è arrestata. La strada era stata chiusa nelle ore precedenti, mentre i lavori di messa in sicurezza sono proseguiti nella notte. Restano ancora bloccati alcuni treni che collegano le principali città della regione, con i servizi ferroviari che non sono stati ripristinati.

Roma, 9 aprile 2026 – Si torna a viaggiare senza interruzioni sull’ autostrada A14. La svolta è arrivata prima del previsto dopo che la frana di Petacciato (Termoli), riattivatasi con l’ondata di maltempo, si è fermata. Poco prima delle 12.15 sono stati riaperti sia il tratto Vasto Sud-Termoli in direzione Bari che quello tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. La circolazione è garantita da una deviazione lungo la carreggiata. Sia verso Nord che verso Sud, si viaggia su una corsia per senso di marcia. https:www.quotidiano.netvideocronacala-frana-in-molise-si-e-fermata-le-immagini-del-sorvolo-del-fronte-qliykr2i “Oltre... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riaperta l’A14 in Molise, frana ferma e lavori nella notte. Ancora bloccati i treni

Frana di Petacciato, caos in A14: “Mesi per ripristinare la viabilità in Molise”. Treni fermi, passeggeri bloccati ore a Vasto e PescaraRoma, 7 aprile 2026 – Ci vorranno “settimane se non mesi” per ripristinare i segmenti dell’A14 e della ferrovia adriatica interessati dalla frana di...

Frana di Petacciato: tratto di A14 chiuso, linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta anche oggi ELENCO TRENI COINVOLTI Lavori per il ripristino dei binari per la riapertura domani. Oggi in Molise ancora allerta arancioneGran parte del Molise e parte dell’Abruzzo in allerta arancione, secondo lo schema della protezione civile.

Temi più discussi: L’autostrada A14 interrotta tra Abruzzo e Molise a tempo indeterminato; Frana di Petacciato in Molise, come viaggiare: resta chiusa l'A14 tra Vasto Sud e Termoli. Le alternative e la situazione treni; Autostrada e ferrovia bloccate per la frana in Molise: Riapertura possibile già nei prossimi giorni; Frana in Molise, linea adriatica in tilt: ancora chiuse autostrada A14, ferrovia e Statale 16.

Riaperta l’A14 in Molise, frana ferma e lavori nella notte. Anche i treni sono tornati a viaggiare sull’AdriaticaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Riaperta A14 tra Abruzzo e Molise, lavori a tempo di recordÈ stata riaperta in entrambe le direzioni l’autostrada A14 nel tratto della frana, al confine tra Abruzzo e Molise ... rete8.it

Riaperta l'autostrada A14 x.com

Ministero Trasporti: linea ferroviaria adriatica riaperta già venerdì e presto anche autostrada A14 - facebook.com facebook