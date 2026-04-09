La borsa Riad di Rue Madam Paris torna in primo piano durante l’estate. Caratterizzata da frange naturali, manici in bamboo e una chiusura a forma di orsetto, si presenta come un accessorio che unisce eleganza e stile contemporaneo. La sua presenza si fa notare come simbolo di un design che combina elementi classici e moderni, perfetta per completare diversi outfit estivi.

La borsa Riad di Rue Madam Paris torna protagonista dell’estate: frange naturali, manici in bamboo e chiusura orsetto per un look elegante, libero e contemporaneo. Per chi vive l’estate come un viaggio tra libertà, stile e personalità, RIAD è la compagna ideale. La borsa firmata Rue Madam Paris torna protagonista della stagione calda confermandosi uno dei modelli più amati del brand, grazie a un design che unisce materiali naturali, dettagli iconici e un’eleganza dal carattere deciso. Le frange naturali, leggere e dinamiche, donano movimento alla silhouette e richiamano un’estetica boho-chic raffinata. I manici in bamboo, elemento distintivo della maison, evocano atmosfere esotiche e un gusto coloniale reinterpretato in chiave contemporanea. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Riad, la borsa icona di Rue Madam Paris

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