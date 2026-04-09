Rete Trapianti in Campania da rifare il piano di Fico arriva in giunta | più controlli e comunicazione

In Regione Campania si sta discutendo un piano per riorganizzare la rete dei trapianti, con una delibera prevista venerdì. La decisione arriva dopo un episodio che ha coinvolto un bambino, Domenico Caliendo, e mira a migliorare i controlli e la comunicazione nel settore. Il nuovo progetto si propone di evitare che situazioni simili si ripetano, attraverso interventi specifici e più efficaci.

Venerdì in Regione Campania la prima delibera per riordinare la rete trapiantologica. L'obiettivo è non far accadere mai più ciò che è avvenuto nella vicenda del piccolo Domenico Caliendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Esordio in Consiglio regionale della Campania per la nuova Giunta nominata da Roberto FicoIl parlamentino campano si è riunito questa mattina per la seconda seduta della nuova legislatura e, per la prima volta, sono presenti gli assessori... Campania, il primo atto della giunta Fico è una legge sul salario minimoIl primo provvedimento della giunta Fico in Campania prevede il salario minimo e un meccenismo premiale per gli appalti pubblici. Temi più discussi: Rete Trapianti in Campania da rifare, il piano di Fico arriva in giunta: più controlli e comunicazione; IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA LA RISOLUZIONE SUGLI INTERVENTI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA TRAPIANTI ED IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI DONAZIONE DEGLI ORGANI IN CAMPANIA, A SEGUITO DEL DECES; OPI CASERTA, Grande partecipazione all’evento formativo sulla rete della donazione e dei trapianti; PIEDIMONTE MATESE. La volontà espressa in vita di una donatrice deceduta nella rianimazione del nosocomio matesino di donare i suoi organi post mortem: si attiva la macchina della donazione. Rete Trapianti in Campania da rifare, il piano di Fico arriva in giunta: più controlli e comunicazioneVenerdì in Regione Campania la prima delibera per riordinare la rete trapiantologica. L’obiettivo è non far accadere mai più ciò che è avvenuto nella vicenda del piccolo Domenico Caliendo. fanpage.it Campania, il consiglio regionale approva documento unitario su caso Monaldi e sistema trapiantiSeduta monotematica chiusa con un documento condiviso: impegni su controlli, atti disciplinari e rafforzamento della rete trapianti in Campania ... fanpage.it lostrillone.tv. . Sul caso del piccolo Domenico Caliendo, il presidente Roberto Fico rivendica unità istituzionale e annuncia interventi sulla sanità campana. Dalla riorganizzazione della rete trapianti alle nuove ispezioni: le parole del governatore nell’intervista - facebook.com facebook A conclusione degli Stati generali della Rete Nazionale Trapianti, 400 operatori sanitari sono stati ricevuti da Papa Leone XIV. x.com