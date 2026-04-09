Il settore delle armi in Italia ha registrato un aumento delle vendite del 19 per cento rispetto all'anno precedente, segnando un nuovo record. I dati ufficiali mostrano come il mercato abbia continuato a crescere, con un incremento significativo rispetto agli anni passati. La rete italiana pace disarmo ha riportato questa variazione, evidenziando un trend in crescita nel settore delle esportazioni di armamenti.

Il mercato delle armi segna un nuovo record. In Italia si registra un aumento delle vendite pari al 19 per cento rispetto al 2024. Servizio di Massimiliano Cochi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Attacco all’Iran, Noury (Amnesty): “Illegale e aggravato”. La Rete italiana italiana pace e disarmo: “La diplomazia può ancora salvare tutto”“La domanda ‘Efficace o inefficace?’ Rispetto agli obiettivi dichiarati da chi ha lanciato l’attacco all’Iran è sbagliata.

La Rete Aretina Pace e Disarmo solidale con il vescovo Andrea MigliavaccaArezzo, 28 marzo 2026 – La Rete Aretina Pace e Disarmo esprime la propria solidarietà a S.

Rete italiana pace disarmo: record vendita armi italiane

Temi più discussi: Quali prospettive per l’Europa sociale e la pace?; GDAMS 2026: una chiamata all’Azione contro la Militarizzazione Globale; Al via le Giornate Globali di Azione contro le Spese Militari - Pressenza; Tempi di guerra: quali prospettive per l’Europa sociale e la pace?, convegno giovedì in Provincia.

Armi: Rete Italiana Pace Disarmo, nuovo record di vendita di armi italiane. Nel 2025 9,1 miliardi di autorizzazioni all’exportNuovo record di vendita di armi italiane sui mercati internazionali, con un aumento del 19% delle autorizzazioni rispetto al 2024. E’ quanto denuncia la Rete Italiana Pace Disarmo in un comunicato dif ... agensir.it

Scadenza Trattato New Start: Rete italiana Pace e disarmo, momento di estrema gravità e responsabilità. Siamo a 85 secondi dalla catastrofe. Mai così vicinaLa scadenza del Trattato New Start, prevista per domani, 5 febbraio, rappresenta un momento di estrema gravità e responsabilità per la comunità internazionale. È quanto afferma oggi Rete Italiana ... agensir.it

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Presentazione della Rete italiana per la mediazione internazionale Palazzo Du Mesnil, Sala Conferenze 9 Aprile 2026 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 ow.ly/m7ro50YFthf x.com