Sabato 11 Aprile ore 18:00Appuntamento dedicato alla PoesiaRESTITUZIONE di Ilaria PalombaInterno Libri EdizioniconIlaria PalombaGianpaolo G. MastropasquaMariella SoldoIl libroIn Restituzione, Ilaria Palomba dà voce a una soggettività fragile e scorticata, capace di trasformare il trauma in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Un viaggio tra coscienza e rinascita: Ilaria Palomba presenta PurgatorioTempo di lettura: 2 minutiVenerdì 23 gennaio alle 18:30, la suggestiva cornice della Libreria Iocisto di Napoli ha accolto un pubblico attento e...

ILARIA NELLA GIUNGLA di Ilaria Camilletti: recensioneAccento Edizioni ci presenta Ilaria nella giungla, opera prima della scrittrice italiana Ilaria Camilletti.

17 feb. '26 Transitiamumani: Restituzione di Ilaria Palomba

Si parla di: Restituzione, un gioiello di letteratura controcorrente: Ilaria Palomba chiude la quadrilogia sul senso del dolore e dell’introspezione.

Restituzione, un gioiello di letteratura controcorrente: Ilaria Palomba chiude la quadrilogia sul senso del dolore e dell’introspezioneIlaria Palomba chiude la quadrilogia sul senso del dolore e dell’introspezione. Un poemetto in sette sezioni sul percorso di rinascita ... ilriformista.it

La caduta e la rinascita di Ilaria Palomba, RestituzioneNel panorama della poesia italiana contemporanea, Ilaria Palomba si distingue per la personale forza espressiva e per la radicale fedeltà a sé stessa e finalmente, oggi, possiamo leggere la sua nuova ... huffingtonpost.it