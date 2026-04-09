Residenze viabilità centri servizi | ecco come viene ridisegnata Latina Scalo
A Latina Scalo sono in corso interventi di riqualificazione e sviluppo urbano che coinvolgono diverse aree. Sono stati completati lavori di urbanizzazione, tra cui strade, fognature, marciapiedi e illuminazione pubblica. Sono state avviate anche nuove costruzioni di palazzine residenziali, aree commerciali e una residenza sanitaria. Inoltre, è stata inaugurata una nuova strada che collega via Platone e via delle Industrie.
Completamento delle opere di urbanizzazione con strade, fognature, marciapiedi, illuminazione pubblica; e poi palazzine residenziali, piastre commerciali, e anche una residenza sanitaria; non ultimo, il completamento della nuova strada appena inaugurata tra via Platone e via delle Industrie, fino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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