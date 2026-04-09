Repubblica | Improbabile che Conte chieda di lasciare Napoli

Da ilnapolista.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono susseguite voci riguardo a un possibile cambio alla guida della nazionale italiana, anche se fonti vicine all’attuale allenatore del club napoletano hanno escluso questa possibilità. Il tecnico è stato spesso associato a un ruolo di vertice della squadra nazionale, soprattutto dopo la sconfitta nei playoff mondiali, e ha commentato pubblicamente il suo futuro dopo l’incontro contro il Milan. La società partenopea si prepara invece a fare i primi bilanci stagionali.

Per il Napoli sarà tempo di bilanci nelle prossime settimane. Antonio Conte, da quando l’Italia ha perso i playoff per il Mondiale, è stato accostato alla Nazionale e lui stesso ha parlato del ruolo di ct in conferenza stampa dopo il match contro il Milan. Sembra, però, che De Laurentiis voglia andare avanti col tecnico salentino, a meno che non sia lui a chiedere di essere liberato per tornare sulla panchina degli Azzurri. Conte e l’ipotesi Nazionale. Marco Azzi su Repubblica scrive: Nei giorni in cui si moltiplicano i rumors sul possibile passaggio del tecnico leccese sulla panchina vacante della Nazionale, blindarlo o lasciarlo andar via:... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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