Renzi balla il sirtaki su Repubblica

L’ex premier ha incontrato il nuovo editore greco e durante l’incontro ha proposto di nominare Salvatore Nastasi come presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre, ha presentato Ernesto Carbone, membro laico del Consiglio superiore della magistratura. L’incontro è stato riportato da un articolo pubblicato su «Repubblica», dove si sono discusse anche altre questioni relative alla gestione dell’azienda editoriale.

Dove c’è Matteo Renzi c’è intrigo, dove c’è intrigo c’è mistero. E abbastanza misteriose sono le manovre che stanno avvenendo attorno al quotidiano La Repubblica. È infatti corsa contro il tempo per aggiudicarsi se non il controllo almeno l’amicizia del quotidiano storico della sinistra italiana la cui proprietà è passata poche settimane fa dalle mani del gruppo guidato da John Elkann a quello dell’armatore ed editore greco Theodore Kyriakou. Come sempre il più lesto a muoversi è stato Matteo Renzi nella sua duplice veste di senatore e lobbista di alto rango. Nei salotti romani il tema è all’ordine del giorno dopo che è filtrata la notizia dell’incontro che avrebbe dovuto rimanere riservato avvenuto nei giorni scorsi a Roma tra Renzi e Kyriakou per discutere del futuro del giornale e del suo posizionamento. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Renzi balla il sirtaki su «Repubblica» Al Tasso si balla il Sirtaki per celebrare la lingua greca: il videoAlcune studentesse del liceo Torquato Tasso di Salerno, in occasione della Giornata della lingua greca, hanno messo in scena, indossando abiti... Renzi e «le mani» su la Repubblica, l’incontro tra l’ex premier e il nuovo editore grecoMatteo Renzi sembra in vantaggio nella partita per guadagnarsi l’amicizia del quotidiano storico della sinistra italiana, la Repubblica, recentemente...