La Renault Captur 1.8 E-Tech si presenta con un aumento della cilindrata rispetto ai modelli precedenti, mentre i consumi sono stati ridotti. La vettura, molto diffusa nel segmento B-SUV, si distingue per le dimensioni compatte, l’abitabilità interna e la versatilità che la rendono adatta all’uso quotidiano da diversi anni. Questi aggiornamenti puntano a migliorare le prestazioni e l’efficienza del modello.

Renault Captur è da anni una delle protagoniste del segmento B-SUV, grazie a una formula semplice ma efficace: dimensioni compatte, buona abitabilità e grande versatilità nell’uso quotidiano. Con l’arrivo del nuovo powertrain full hybrid 1.8 E-Tech, il modello francese compie però un passo in avanti importante, soprattutto sul fronte delle prestazioni. Non si tratta di una rivoluzione, ma di un aggiornamento mirato che punta a migliorare uno degli aspetti meno convincenti della precedente versione: la brillantezza – e i consumi nei frangenti autostradali. Il risultato è una Captur più completa, capace di offrire un’esperienza di guida più piacevole senza perdere il suo carattere razionale e la buona dose di efficienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renault Captur 1.8 E-Tech: cresce la cilindrata ma scendono i consumi

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