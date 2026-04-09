Renato Scarpa, attore nato a Milano, ha interpretato numerosi ruoli nel corso della sua carriera. È conosciuto per la sua capacità di adattarsi a personaggi molto diversi tra loro, spaziando tra cinema, teatro e televisione. Nel tempo, ha lavorato con diversi registi italiani e ha partecipato a produzioni di vario genere. La sua presenza sul set è stata costante e riconosciuta nel panorama cinematografico nazionale.

Ripercorriamo la carriera di Renato Scarpa, attore milanese che ha interpretato tanti ruoli diversi tra loro. Per attore caratterista si intende un interprete non protagonista specializzato inruoli ben delineati, singolari o eccentrici, spesso distinti da forte personalità, fisico particolare o comicità. Il più delle volte sono proprio loro a lasciare il segno, più degli stessi personaggi protagonisti e a rendere la pellicola in cui figuranoun cult. Il Cinema italiano ha partorito molti caratteristi e tra questi troviamo Renato Scarpa. Capace, nella sua lunghissima carriera, di interpretare ruoli molto diversi tra loro: dallo spietato al tenebroso passando per l’imbranato fino alla persona pacata e distinta. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Renato Scarpa, un bravo caratterista camaleontico

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Renato Scarpa, un bravo caratterista camaleontico