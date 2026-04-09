remigrazione modello svezia

La Svezia ha annunciato un cambiamento nelle politiche di immigrazione. Dopo aver accolto numerosi migranti nel 2016, diventando uno dei paesi europei con il maggior numero di ingressi, il governo prevede di eliminare i permessi di soggiorno permanenti. La decisione segue un periodo di ridefinizione delle norme in materia di immigrazione, con l’obiettivo di modificare le condizioni di soggiorno a lungo termine nel paese.

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Great Remigration Coming to Europe The controversy changing Everything

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