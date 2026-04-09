Regione Lombardia | ritardi gravi e ingiustificati nei pagamenti In pericolo un servizio pubblico essenziale

Da mesi, diversi enti accreditati nella regione Lombardia segnalano ritardi significativi e ingiustificati nei pagamenti ricevuti. Tra questi, enti come la Fondazione Ikaros e Et Labora hanno evidenziato che le somme dovute sono state ritardate, mettendo a rischio la continuità di servizi pubblici fondamentali. La situazione ha generato preoccupazione tra le organizzazioni coinvolte, che chiedono chiarimenti alle autorità competenti.

Bergamo. Da mesi, gli enti accreditati – tra cui Fondazione Ikaros, Fondazione Et Labora, Fondazione ITS JobsAcademy Italia e Fondazione ITS JobsAcademy Lombardia – continuano a garantire, con senso di responsabilità e spirito di servizio, attività fondamentali per il territorio, nonostante un ritardo nei pagamenti da parte di Regione Lombardia che ha ormai superato ogni soglia di tollerabilità. Ogni giorno, migliaia di studenti, famiglie e cittadini ricevono risposte concrete, percorsi formativi, opportunità di crescita. Tutto questo continua ad accadere grazie a strutture che stanno operando in condizioni sempre più difficili, sostenendo costi, anticipando risorse e assumendosi un peso che non dovrebbe gravare su di loro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Trasporto pubblico, il Pd attacca la Regione: "Aumenti ingiustificati e penalizzanti"I consiglieri comunali del Pd di Reggio Calabria contestano l’aumento del 20% delle tariffe del trasporto pubblico in Calabria, definendolo ingiusto... Ok del Parlamento Ue all’euro digitale come “strumento essenziale per la sovranità europea” nei pagamentiVia libera della plenaria dell’Europarlamento a due emendamenti chiave sull‘euro digitale, inseriti nella risoluzione sulla relazione annuale della... Temi più discussi: Fascicolo sanitario elettronico, carenze in tutte le Regioni e rischio restituzione fondi PNRR; Metrotranvia a rischio in Brianza per le risorse mancanti, Corbetta (Lega): Il sindaco Sala riferisca al Pirellone; A Monza e in Brianza arrivano nuovi bus elettrici: dalla Regione oltre 700mila euro. Regione Lombardia: ritardi gravi e ingiustificati nei pagamenti. In pericolo un servizio pubblico essenzialeLe attività di rendicontazione da parte delle Fondazioni sono state regolarmente completate e i fondi risultano già decretati e liquidabili ... bergamonews.it Cup Lombardia. Pd: Privati non aderiscono. La Regione: Disponibilità di tutti, procedure già avviateIn Lombardia il Centro unico di prenotazione fatica a decollare. Il Pd denuncia ritardi e chiede alla Regione di imporre ai privati l’adesione entro giugno, pena la perdita dei contratti. La DG ... quotidianosanita.it Regione Lombardia sostiene le famiglie in affitto con contratto di locazione nel mercato privato in situazione di difficoltà economica, destinando risorse ai Comuni/Ambiti che attivano bandi in diversi periodi dell’anno. I requisiti specifici sono definiti dai singoli - facebook.com facebook