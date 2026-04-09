Regine alla Reggia di Caserta prorogata | un successo internazionale con oltre 181 mila visitatori

Da casertanews.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra internazionale “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” presso la Gran Galleria della Reggia di Caserta è stata prorogata fino al 4 maggio 2026, registrando più di 181 mila visitatori. L’esposizione, dedicata alle figure femminili di spicco e alle relazioni diplomatiche tra Napoli e altre nazioni europee, ha attirato un pubblico internazionale, confermando il suo successo. La proroga permette di continuare ad esplorare questo percorso storico e culturale.

La mostra internazionale “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, ospitata nella Gran Galleria della Reggia di Caserta, proroga l’apertura fino al 4 maggio 2026. L’esposizione, curata da Tiziana Maffei e Valeria Di Fratta, organizzata dal Museo Reggia di Caserta in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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