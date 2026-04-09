Regine alla Reggia di Caserta prorogata | un successo internazionale con oltre 181 mila visitatori

La mostra internazionale “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” presso la Gran Galleria della Reggia di Caserta è stata prorogata fino al 4 maggio 2026, registrando più di 181 mila visitatori. L’esposizione, dedicata alle figure femminili di spicco e alle relazioni diplomatiche tra Napoli e altre nazioni europee, ha attirato un pubblico internazionale, confermando il suo successo. La proroga permette di continuare ad esplorare questo percorso storico e culturale.

La mostra internazionale “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, ospitata nella Gran Galleria della Reggia di Caserta, proroga l’apertura fino al 4 maggio 2026. L’esposizione, curata da Tiziana Maffei e Valeria Di Fratta, organizzata dal Museo Reggia di Caserta in. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: “Un tè con le regine” alla Reggia di Caserta: dialoghi tra storia, potere e vita quotidiana Visite tematiche: alla Reggia di Caserta le Regine conquistano bambini e famiglieTempo di lettura: 6 minuti Prosegue alla Reggia di Caserta il programma di attività educative e culturali che accompagna la grande mostra... Temi più discussi: Pasqua e Pasquetta alla Reggia di Caserta; Aprile 2026 alla Reggia di Caserta - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Reggia di Caserta: eventi; Reggia di Caserta aperta a Pasqua e Pasquetta, la Via Crucis e tanto altro: gli eventi casertani nel week end dal 3 al 6 aprile. Aprile alla Reggia di Caserta, tra ingressi gratuiti, Regine e musica in Cappella PalatinaScopri tutti i dettagli riguardo Aprile alla Reggia di Caserta, tra ingressi gratuiti, Regine e musica in Cappella Palatina . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Aprile 2026 alla Reggia di CasertaAprile dolce dormire… non alla Reggia di Caserta. Il Museo del Ministero della Cultura è al lavoro per offrire ai suoi visitatori un mese ricco di bellezza. Si inizia il 5 aprile, Santa Pasqua, con la ... napolivillage.com Vai alla Reggia di Caserta e ti soffermi nella tua stanza preferita La biblioteca reale - facebook.com facebook