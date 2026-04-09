Un grande rientro caratterizza la partita, con una prestazione che si distingue per intensità e versatilità. La squadra si conferma solida, grazie anche all'apporto del giocatore che si conferma elemento chiave, dimostrando grande impegno in entrambe le fasi di gioco. In particolare, la valutazione più alta va a un calciatore che ha preso parte attiva in difesa e in attacco, senza commettere errori.

Miniotas 8,5 Un rientro di quelli da fuochi artificiali perché gioca una partita a tutto tondo sia in fase difensiva che in fase offensiva, dove non ha sbagliato quasi nulla. Inoltre sugli sgoccioli di cronometro, con Torino attaccata alle mutande, porta a casa anche un paio di rimbalzi che valgono oro. Chiude segnando 29 punti con 11 su 12 al tiro ravvicinato, 1 su 1 dalla doistanza e porta a casa anche 13 rimbalzi. L’uomo partita. Trucchetti 5 Leka lo sfrutta poco (11 minuti) in una partita alla sua. altezza perché è stato complessivamente un match tra tappi volanti. Comunque non bene il play che si è anche palleggiato sui piedi. Chiude con 0 su 1 da sotto e null’altro da raccontare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Regi" domina: un grande rientro. Bucarelli si conferma uomo-squadra

Vuelle, Bucarelli spiega l’impresa. "Niente ansia, ma tanta lucidità. A Cividale una squadra matura»Capitan Lorenzo Bucarelli è il condottiero della splendida Victoria Libertas Pesaro che da tempo guida la classifica di A2.

Mercedes domina nei long run e si conferma favorita in pistaUn avvio di weekend segnato da segnali contrastanti, ma con chiari segnali di positività per la Mercedes.

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Questa sera ho presentato alla Commissione REGI del Parlamento europeo i risultati della revisione di medio periodo della politica di coesione, che mobilita 34,6 miliardi di euro. Ho ringraziato gli eurodeputati per il loro sostegno a questa iniziativa, che x.com