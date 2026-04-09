Un provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 6 milioni di euro. Il sequestro riguarda un imprenditore coinvolto in un sistema di corruzione legato alle gare d’appalto pubbliche. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia che mira a contrastare attività illegali nel settore degli appalti pubblici. Sono stati sequestrati immobili, conti correnti e altri beni riconducibili all’indagato.

Un provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria ha portato al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore ai 6 milioni di euro, colpendo un imprenditore coinvolto in un sistema di corruzione volto a manipolare le gare d’appalto pubbliche. L’operazione, eseguita dalla Guardia di Finanza locale con il supporto operativo dello Scico e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Firenze, mette fine a una strategia criminale che vedeva l’utilizzo di società e cooperative per accaparrarsi commesse nel settore delle pulizie e della sanificazione. L’architettura del cartello e la gestione della cassa comune. Le indagini, che hanno preso il via nel 2021 con l’inchiesta denominata Inter nos, hanno permesso di ricostruire un meccanismo sofisticato basato sulla creazione di un presunto cartello di imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: colpito il cartello mafioso, 6 milioni sequestrati

'Ndrangheta a Reggio Calabria, operazione "Araba Fenice": 20 milioni sequestrati per spartizione di appaltiÈ di oltre 20 milioni di euro la cifra complessiva dei beni confiscati a esponenti della ‘ndrangheta nell’ambito di un’operazione condotta dalla...

Scambio elettorale politico-mafioso, a Reggio Calabria 33 archiviazioni per l’inchiesta “Ducale”: cadono le accuse per i politici“Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.

Temi più discussi: Reggio Calabria, uccise ladro a coltellate durante furto in casa: uomo condannato a 15 anni e 6 mesi; Reggio Calabria, uccise a coltellate un ladro entrato in casa sua: condannato a 15 anni e 6 mesi Francesco Putortì; Terremoto oggi a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.1 avvertita anche a Messina; Reggio Calabria, colpito un cartello degli appalti: confische da 6 milioni di euro.

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Reggio Calabria, corruzione e legami con la ’ndrangheta: confiscati 6mln ad un imprenditore del settore pulizie e sanificazioniL’operazione, nata dagli sviluppi dell’inchiesta Inter Nos, colpisce il sistema illecito per l’accaparramento di appalti pubblici nei settori pulizia e sanificazione ... reggio.gazzettadelsud.it

L’omicidio di Domenico Ietto: tragico epilogo di un tentativo di sequestro a Delianuova: Era il 21 maggio 1971 quando a Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, l’imprenditore edile Domenico Ietto rimase gravemente ferito in un violento tentativo di seque - facebook.com facebook

A Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, poliziotti stanno eseguendo misure cautelari disposte a carico di 54 persone responsabili a vario titolo, di ass. di stampo mafioso, traffico di droga, tentato omicidio e x.com