Reggio Calabria | 520.000€ dal PNRR per scuole e asili moderni

Il Comune di Reggio Calabria ha annunciato un finanziamento di 520.000 euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La somma sarà destinata all’acquisto di nuovi arredi per gli asili nido e le scuole dell’infanzia presenti sul territorio. I fondi sono stati assegnati per migliorare gli spazi dedicati ai bambini e agli studenti più piccoli, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più moderni e funzionali.

Il Comune di Reggio Calabria mette a disposizione 520 mila euro per rinnovare gli arredi degli asili nido e delle scuole dell’infanzia della città. La risorsa arriva tramite il PNRR, nell’ambito del programma Istruzione denominato La scuola per l’Italia di domani. L’ufficio comunale preposto alle Risorse esterne ha ottenuto il finanziamento partecipando a un bando a sportello. La procedura, basata su graduatorie predisposte dopo gli avvisi pubblici del 3 febbraio 2026, mira a dotare i servizi educativi di materiali didattici innovativi. I fondi saranno impiegati per trasformare gli spazi dove crescono i bambini reggini. L’obiettivo è rendere gli ambienti più funzionali, moderni e inclusivi, puntando su soluzioni che siano al contempo sostenibili e capaci di stimolare le attività didattiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: 520.000€ dal PNRR per scuole e asili moderni Leggi anche: Melito: 222mila euro PNRR per rivoluzionare asili e scuole nido Leggi anche: Pnrr, i cantieri conclusi al 67% ma le grandi opere arrancano. Strutture sanitarie, scuole e asili le voci più in ritardo nelle Marche