Reggiana vs Carrarese trentaquattresima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano la Reggiana e la Carrarese. La partita si svolge in un momento di difficoltà per la squadra di casa, mentre gli ospiti cercano di consolidare la posizione in classifica in vista dei playoff. La sfida viene trasmessa su alcuni canali sportivi e sarà possibile seguirla anche in diretta streaming. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I granata in netta difficoltà ospitano i toscani in cerca dei playoff. Reggiana vs Carrarese si giocherà domenica 12 aprile 2026 alle ore 19.30 presso il Mapei Stadium. REGGIANA VS CARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani devono riprendersi dopo il capitombolo contro il Psscara nell’ultimo turno casalingo. Una sconfitta che ha spedito la squadra di Bisoli all’ultimo posto in classifica, con 4 punti di ritardo dal Padova quindicesimo. C’è dunque necessità di fare risultato pieno. I toscani sono in gran forma: nelle ultime quattro partite sono arrivate 3 vittorie e 1 pareggio, con la squadra di Calabro a solo 2 lunghezze di distanza da un piazzamento ai playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Reggiana vs Carrarese, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Frosinone vs Palermo, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Pescara-Sampdoria, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Temi più discussi: Serie B. Reggiana-Carrarese, dirige Massimi: un lontanissimo precedente amaro per gli azzurri; Reggiana, nel mirino c'è la Carrarese: definito il programma degli allenamenti; Carrarese vs Pisa: Risultato in Diretta Streaming Serie B 2024-2025; ? Le PROBABILI di Reggiana-Carrarese: solo conferme per Bisoli e Calabro. Reggiana-Carrarese, al via la prevendita per la partita di domenicaREGGIO EMILIA – Il momento è delicatissimo. Per la salvezza, serve un miracolo, dicevano martedì i pochi tifosi granata che hanno seguito l’allenamento pomeridiano dell’undici di Bisoli. E’ proprio ... reggionline.com Reggiana-Carrarese in diretta, Serie B Live dal Mapei Stadium - Città del TricoloreTutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento ... datasport.it 102 tocchi contro la Reggiana, 4 gol e 2 assist da quando è arrivato. Lorenzo Insigne si è preso il Pescara sulle spalle e ora la salvezza non sembra più un sogno. La storia su ilcentro.it-->https://short.do/fOLlZu #Pescara #Insigne #SerieB #IlCentro - facebook.com facebook Lutto nel mondo del calcio: è morto a 80 anni Mircea Lucescu. Il tecnico rumeno ha allenato in italia il Brescia, la Reggiana e l’Inter. È stato per 5 volte allenatore rumeno dell’anno, inoltre vinto in carriera una Coppa U E FA e una Supercoppa UEFA. #Tuttospo x.com