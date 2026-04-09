Referendum Meloni | Rispettiamo giudizio italiani anche quando non coincide con nostre aspettative – Il video

Il 9 aprile 2026, una rappresentante del governo ha commentato il risultato del voto referendario tenutosi tra il 22 e il 23 marzo. Ha affermato che l’Italia deve rispettare il giudizio espresso dai cittadini, anche quando non corrisponde alle aspettative politiche. Prima di passare ai dettagli sulle azioni intraprese e previste, ha sottolineato che ci si confronta con un risultato che richiede attenzione e rispetto.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Prima di entrare nei dettagli di quello che è stato fatto e di quello che ancora si farà, non voglio chiaramente esimermi da una breve riflessione sull’Italia che ci è stata consegnata dal voto referendario del 22 e del 23 marzo scorsi. Un’Italia che ha visto una grande partecipazione popolare al voto e, allo stesso tempo, un’altrettanto grande polarizzazione. Un confronto serrato, ahimè non sempre sul merito, ma con un esito comunque chiaro. Noi, come ho già detto, rispettiamo sempre il giudizio degli italiani, qualunque esso sia, anche quando non coincide con le nostre opinioni o con le nostre aspettative. 🔗 Leggi su Open.online

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Referendum, Meloni: Rispettiamo la decisione degli italiani, andremo avanti

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Dopo più di due settimane dalla sconfitta al referendum, Giorgia Meloni è andata in Parlamento per riferire sulla crisi politica e sul difficile contesto internazionale, tra guerre e shock economici. Ma il suo discorso è stato un miscuglio di vittimismo, attacchi alle o - facebook.com facebook

Giorgia Meloni può continuare a far finta di niente. E tenersi stretta la poltrona. Ma la sua esperienza di governo si è conclusa lo scorso 23 marzo con la pesante sconfitta al referendum costituzionale. Dopo quattro anni di promesse mancate, il suo governo im x.com