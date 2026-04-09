Referendum giustizia Meloni | Abbiamo coscienza a posto onorata parola responsabilità – Il video

Il governo ha ribadito di aver rispettato l'impegno preso con gli italiani riguardo alla riforma della giustizia, affermando di avere la coscienza a posto e di mantenere la parola data. La dichiarazione è arrivata in seguito ai risultati di un referendum sulla stessa questione, che ha visto una partecipazione significativa. La premier ha sottolineato la responsabilità del suo esecutivo nel portare avanti le modifiche promesse.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 “La nostra coscienza è a posto: la riforma della giustizia era uno degli impegni presi con gli italiani come molte altre cose. Questa è la modalità con cui concepiamo la politica, onorando il significato profondo della parola responsabilità”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Aula alla Camera. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. L’ira di Meloni: «Dovrà chiarire». 🔗 Leggi su Open.online

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