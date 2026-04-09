Red Bull sbarca in Italia? Nel mirino c’è il Südtirol

Negli ultimi giorni si parla con insistenza di un possibile ingresso di Red Bull nel mercato italiano, con particolare attenzione alla regione del Südtirol. Le indiscrezioni indicano che l’azienda avrebbe avviato contatti e trattative per stabilire una presenza ufficiale nel territorio. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le fonti parlano di incontri e di una strategia che potrebbe portare il marchio a rafforzare la propria presenza in Italia.

Il nome è di quelli che fanno rumore e, questa volta, l’interesse sembra andare oltre le semplici voci. La Red Bull starebbe valutando concretamente l’ingresso nel FC Südtirol, aprendo uno scenario inedito per il calcio italiano. Il club altoatesino, oggi protagonista in Serie B, sarebbe finito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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