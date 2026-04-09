Red Bull punta al Südtirol | piano ambizioso per la Serie B

Red Bull sta considerando l’acquisizione del club altoatesino che gioca in Serie B. L’obiettivo è espandere la propria presenza nel calcio italiano attraverso questa operazione. La società austriaca sta analizzando i dettagli del possibile investimento nel team, che ha una storia nella seconda divisione nazionale. Finora, non ci sono state comunicazioni ufficiali o decisioni definitive in merito.

Il colosso austriaco Red Bull sta valutando l’ingresso nel FC Südtirol, puntando sul club altoatesino attualmente impegnato in Serie B per implementare la propria strategia di espansione globale. Dopo aver tentato, senza successo, di acquisire il Genoa e il Torino, il gruppo multinazionale ha spostato il proprio interesse verso la realtà del territorio, analizzando le potenzialità di un progetto basato sullo sviluppo tecnico. Un modello esportabile basato sulla crescita dei talenti. L’eventuale arrivo della multinazionale austriaca non rappresenterebbe un semplice investimento finanziario, ma l’inserimento del club di Bolzano in un sistema sportivo già ampiamente consolidato a livello mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Red Bull punta al Südtirol: piano ambizioso per la Serie B Red Bull sbarca in Italia? Nel mirino c’è il SüdtirolIl nome è di quelli che fanno rumore e, questa volta, l’interesse sembra andare oltre le semplici voci. Milano-Sanremo 2026, la Red Bull-Bora-hansgrohe punta su Rogli? e Pellizzari: “Proveranno a seguire le azioni sulla Cipressa”La Red Bull-Bora-hansgrohe schiererà anche Primož Rogli? alla Milano-Sanremo 2026. Temi più discussi: Red Bull punta il Sudtirol: blitz a Bolzano per sbarcare nel calcio italiano; Red Bull: la classifica è un pianto, mai così male dal 2015, Verstappen non c'era ancora; Red Bull: peggior inizio da quando c'è Verstappen; Red Bull punta l’Italia: dopo il Torino ora nel mirino c'è un club di Serie B. F1, Red Bull punta su Schmitz: la mamma geniale promossa a capo delle strategieLo squadrone Red Bull perde pezzi, ma non trema: parola di Helmut Marko. Il consigliere del team austriaco, campione uscente in F1, non è preoccupato per i recenti addii tra i tecnici, molti dei quali ... gazzetta.it Stop al dominio Red Bull, la Ferrari ora punta il CanadaIl trionfo a Monaco di Charles Leclerc, il quale ha festeggiato fino all'alba in discoteca la fine della maledizione sul circuito di casa, e il terzo posto di Carlos Sainz sono un possibile punto di ... ansa.it Gianpiero Lambiase, storico ingegnere di pista di Max Verstappen, lascerà Red Bull per trasferirsi in McLaren, con un impegno che diventerà ufficiale e operativo a partire dal 2028. La notizia, lanciata dal giornalista Jack Martens sulle colonne del quotidiano - facebook.com facebook Red Bull Cliff Diving Series sceglie ancora una volta Polignano a Mare per la tappa italiana x.com