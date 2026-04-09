Recuperata la salma del pilota disperso sulle montagne | era precipitato a marzo

Il 9 aprile 2026 è stata recuperata la salma del pilota disperso a marzo in un incidente aereo avvenuto in una zona montuosa. La vittima era scomparsa il 13 marzo, giorno in cui si verificò il disastro. Le forze di soccorso hanno trovato il corpo del pilota dopo aver eseguito le operazioni di ricerca nella regione montuosa interessata dall’incidente.