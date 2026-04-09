Recuperata la salma del pilota disperso sulle montagne | era precipitato a marzo
Il 9 aprile 2026 è stata recuperata la salma del pilota disperso a marzo in un incidente aereo avvenuto in una zona montuosa. La vittima era scomparsa il 13 marzo, giorno in cui si verificò il disastro. Le forze di soccorso hanno trovato il corpo del pilota dopo aver eseguito le operazioni di ricerca nella regione montuosa interessata dall’incidente.
È stata recuperata il 9 aprile 2026 la salma del pilota vittima dell’incidente aereo avvenuto lo scorso 13 marzo in territorio di San Carlo. Le operazioni sono state possibili solo ora, grazie al miglioramento delle condizioni di innevamento che hanno consentito ai soccorritori di intervenire in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Saint Moritz, trovato senza vita Luciano Capasso: il 25enne era disperso sulle montagne da 5 giorniSi spegne la fiamma della speranza per il 25enne di Quiliano nella provincia di Napoli, scomparso a Saint Moritz, sorpreso da una bufera di neve.
Luciano Capasso trovato morto, il 25enne di Napoli era disperso da cinque giorni sulle montagne di Saint MoritzÈ stato ritrovato senza vita il corpo di Luciano Capasso, 25enne originario di Qualiano, in provincia di Napoli, disperso da cinque giorni sulle...
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Schianto a Cima di Lago, recuperata la salma del pilotaLa vittima dell'incidente aereo del 13 marzo è un 64enne cittadino svizzero residente nel Canton Friborgo. Era decollato da Magadino ... laregione.ch
Fuga contromano tra le vie del centro, recuperata la refurtiva: denunciati anche due complici - facebook.com facebook
Diciotto vittime su una barca recuperata a largo di Lampedusa, altre cinque persone in gravi condizioni. Stamani stesso numero di morti in una tragedia nel mar Egeo #ANSA x.com