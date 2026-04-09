Record | Il Napoli non ha fatto offerte per Rios ma il centrocampista non è nei piani di Mourinho

Il Napoli ha manifestato interesse per il centrocampista colombiano del Benfica Richard Rios, nato nel 2000. Tuttavia, non è stata presentata alcuna offerta ufficiale per il giocatore. Secondo fonti ufficiali, il club partenopeo non avrebbe intenzione di inserire Rios nel proprio progetto, ritenendo che il centrocampista non sia nei piani di allenatore e società. La notizia si è diffusa nella giornata di ieri, senza ulteriori dettagli sui passaggi concreti della trattativa.

Il Napoli è sulle tracce del centrocampista colombiano del Benfica Richard Rios, classe 2000. La notizia era rimbalzata nella giornata di ieri, ma sembra che non ci sia stata alcuna offerta ufficiale da parte degli azzurri, solo un interesse. Rios del Benfica obiettivo del Napoli. Come riportato dai portoghesi di Record: Non esiste alcuna offerta per il centrocampista di 25 anni. Il colombiano resta concentrato nel concludere la stagione nel miglior modo possibile e nel dare continuità al suo buon momento di forma prima dell’inizio del Mondiale. Finora, l’ex Palmeiras ha già preso parte a 40 partite, segnando cinque gol e fornendo cinque assist. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Record: “Il Napoli non ha fatto offerte per Rios, ma il centrocampista non è nei piani di Mourinho” Mercato Napoli, primi contatti esplorativi per Richard Ríos: il centrocampista del Benfica entra nel mirino azzurroCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Capuano sul ‘caso’ Locatelli: «Per molti juventini il centrocampista bianconero ha fatto uno sgarbo, ma non capiscono una cosa»di Redazione JuventusNews24Capuano è intervenuto sui social su ‘caso’ Locatelli difendendo il centrocampista bianconero. Temi più discussi: Lukaku, la posizione del Napoli non cambia dopo il messaggio; Highlights Serie A: Napoli-Milan 1-0: gli highlights Video; Napoli, sognare non costa nulla (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Napoli non è (ancora) un paese per bambini. Napoli, De Laurentiis conferma Conte e promette un’altra estate da recordNeppure l’ombra di un mal di pancia. Sembra incredibile, ma forse per la prima volta da quando è allenatore, Antonio Conte prepara la volata di primavera senza fare il misterioso ... ilmattino.it Napoli da record! Filotto e goal: Conte alimenta il Sogno con numeri top in EuropaIl Napoli soprassa il Milan ed insegue l'Inter: ennesima vittoria, per un filotto da record che aiuta a sperare. Nulla è ancora scritto: la capolista è lontana, ma non lontanissima. A Castel Volturno ... msn.com Germani, Nunn è già un uomo da record: ecco quando potrebbe esordire x.com Tadej Pogacar vuole riscrivere anche il record delle monumento Con il trionfo di domenica al Giro delle Fiandre non sta più solo correndo contro i suoi avversari, ma contro la leggenda. A soli 27 anni, lo sloveno ha già messo in bacheca trofei che altri - facebook.com facebook