Recinto piazza Libertà e ci metto una guardiania

Un intervento per recintare piazza Libertà è stato annunciato da un rappresentante istituzionale. L’operazione richiederà circa un anno di lavori e l’ottenimento di vari permessi. Nel frattempo, si prevede di installare delle reti di cantiere e di affidare a una guardiania la sorveglianza temporanea dell’area. L’iniziativa sarà discussa domani mattina durante un incontro con il prefetto e il questore.

“Domani mattina 8.30 sono dal prefetto col questore. Voglio recintare piazza Libertà: serve naturalmente un anno di lavori, permessi, eccetera; però intanto con le reti di cantiere la recinto e metto anche una guardiania”. Le parole sono del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che ha risposto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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