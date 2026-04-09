Il 10 aprile 2026 alle 21:00 si disputerà la partita tra Real Madrid e Girona, valida per una giornata di campionato. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dagli operatori. Nella precedente sfida al Bernabeu, il Bayern Monaco ha ottenuto una vittoria importante contro il Real Madrid nei quarti di finale di Champions League, confermando la loro forma eccellente e la difficoltà del club spagnolo di resistere all’assalto di squadre di alto livello.

La sensazione che per il Real Madrid sarebbe stato difficile resistere all’urto del Bayern, squadra fortissima e in forma strepitosa, ha trovato conferma martedì notte, nell’andata dei quarti di finale al Bernabeu: i tedeschi hanno preso i tre punti a Chamartin e vedono la semifinale. Il gol di Mbappè tiene viva una speranza che con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Girona (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Catalani in rete al Bernabeu?

Real Madrid-Girona (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Catalani in rete al Bernabeu?La sensazione che per il Real Madrid sarebbe stato difficile resistere all’urto del Bayern, squadra fortissima e in forma strepitosa, ha trovato...

Real Madrid-Girona (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos impegnati nell’anticipoLa sensazione che per il Real Madrid sarebbe stato difficile resistere all’urto del Bayern, squadra fortissima e in forma strepitosa, ha trovato...

Temi più discussi: LaLiga: preview Real Madrid-Girona; Real Madrid - Girona in Diretta Streaming | DAZN IT; Real Madrid, un anno in sei giorni tra il Girona e il Bayern Monaco; Real Madrid-Girona, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE.

Liga 2025-2026: Real Madrid-Girona, le probabili formazioniDopo il KO rimediato in champions, i Blancos vogliono tornare alla vittoria in attesa del ritorno a Monaco di Baviera. sportal.it

Pronostico Real Madrid-Girona: non succede per la terza voltaReal Madrid-Girona è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Real Madrid Girona 8pm #Laliga #realmadrid - facebook.com facebook