Il confronto tra le prestazioni del Real Madrid e il Bayern Monaco evidenzia una distanza evidente, mentre il calcio italiano non dispone di una squadra con le caratteristiche di una navicella spaziale. La partita al Bernabeu ha lasciato un’impressione simile a quella di ammirare la luna, un’immagine distante e difficile da raggiungere. Nei ricordi di alcuni tifosi, l’immagine di un ex calciatore italiano appare come un’istantanea di nostalgia e malinconia.

In questi giorni non c’è stata palla più affascinante della luna. Le immagini spedite dalla navicella Orion sono incantevoli. I quattro astronauti sono saliti come una difesa di Sacchi e si sono spinti a una distanza dalla terra mai raggiunta da un essere umano: 406.000 km. Hanno ripreso il lato nascosto della luna e ci hanno mostrato prospettive rivoluzionarie, tipo il tramonto della terra visto dall’orizzonte lunare. Poesia pura. Mentre attraversavano la parte oscura del satellite, sono stati completamente isolati, sconnessi da ogni comunicazione: 45’ di nulla, come il primo tempo di Napoli-Milan. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Real-Bayern è lontano come la luna, e il calcio italiano non ha la navicella Orion...

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Artemis 2, Orion ha iniziato a sorvolare la Luna: nella notte il passaggio sul lato oscuro del satelliteDopo sei giorni di navigazione, la capsula Orion con a bordo i quattro astronauti della missione Artemis 2 ha iniziato il sorvolo (flyby) della Luna.

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Sempre #DelPiero concede selfie e autografi ai tifosi di Real e Bayern, poi con #Hummels che corre a salutarlo, #Fabregas e #Khedira! x.com

Il quarto di finale di andata tra Real Madrid e Bayern Monaco ha riportato in auge il 40enne portiere del Bayern, autore di una serie di parate pazzesche. Per l'occasione rilanciamo il pezzo su di lui, su Manuel Neuer, colosso di Germania e Bayern da o - facebook.com facebook