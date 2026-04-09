Rayo a valanga il Mainz vola con Sano e Posch Alisson Santana lancia lo Shakhtar

Nella giornata di calcio europeo, il Mainz ha ottenuto una vittoria convincente grazie alle reti di Sano e Posch, mentre lo Shakhtar ha annunciato l'ingaggio di Alisson Santana. A Madrid, l'Aek Atene ha subito una sconfitta per 3-0 contro il suo avversario, e durante la partita con l'AZ, il brasiliano Isaque è stato colpito e ha causato preoccupazione tra i presenti.

A Madrid si consuma l’incubo peggiore per l’Aek di Jovic. Il Rayo Vallecano domina e vince 3-0 l’andata dei quarti di Conference League, in una partita dominata dagli spagnoli, abili a sbloccarla già dopo due minuti con Akhomach e resistere grazie anche alle parate di Batalla. Poco prima dell’intervallo è arrivato il raddoppio di Unai Lopez su una respinta non perfetta di Strakosha (ex Lazio) e al 74’ Isi Palazon ha firmato il tris dal dischetto. In mezzo anche un gol di tacco annullato a Lejeune nel primo tempo per fuorigioco. Male anche l’ex Juve Pereyra negli ospiti. Tra una settimana, in Grecia, l’Aek dovrà cercare di vivere una di quelle serate che non si dimenticano, rimontando tre gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rayo a valanga, il Mainz vola con Sano e Posch. Alisson Santana lancia lo Shakhtar Leggi anche: Posch Mainz, ufficiale l’addio al Como: il comunicato dei due club, svelata la formula Il Crystal Palace passa ai supplementari, Posch trascina il Mainz. Avanti anche l'Aek AteneIl Crystal Palace soffre e si guadagna i quarti di finale di Conference League soltanto ai supplementari: Aek Larnaca battuto 2-1 grazie alla...