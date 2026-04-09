A Ravanusa, in Calabria, la squadra di tennis tavolo della Pro Sport Ravanusa si sta preparando per una gara importante che si svolgerà nel fine settimana. Gli atleti locali sono pronti a confrontarsi con altre squadre della regione, mentre si allenano intensamente nelle settimane precedenti. L’evento vedrà la partecipazione di diverse formazioni, tutte impegnate a mettersi alla prova in questa competizione.

La Pro Sport Ravanusa si prepara a sfidare la Calabria nel prossimo fine settimana. Gli atleti agrigentini, impegnati nella Serie A Classe 11 del campionato nazionale di tennis tavolo paralimpico, saranno infatti ospiti a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza, per lo svolgimento della settima giornata di campionato tra sabato e domenica. Resilienza agonistica tra logistica difficile e gestione degli spazi. Il percorso verso questa trasferte calabrese non è stato lineare per il gruppo ravanusano. La preparazione tecnica ha subito un rallentamento dovuto alla chiusura del Centro multiservizi Mirek Conoglio, l’impianto che solitamente ospita le sessioni di allenamento della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravanusa in Calabria: sfida e resilienza per il tennis tavolo

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