Rapina con sequestro di persona in Liguria | uno degli imputati lascia il carcere

Dopo quasi otto mesi in carcere, il 60enne Claudio Bistonte è stato scarcerato e trasferito in regime di domiciliari. Bistonte era tra le due persone arrestate a seguito di una rapina avvenuta il 31 dicembre 2024 presso un ufficio postale a Prati di Vezzano Ligure, in Liguria. La vicenda coinvolge anche un altro imputato, ancora in carcere.

BRINDISI - Dopo quasi otto mesi in carcere, torna a casa, in regime di domiciliari, il 60enne Claudio Bistonte, uno dei due brindisini arrestati per una rapina commessa il 31 dicembre 2024, presso l'ufficio postale di Prati di Vezzano Ligure (La Spezia). Il gip del tribunale di La Spezia, Diana. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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