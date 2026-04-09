Rana cade a Civitanova in semifinale e la serie torna in parità

Nella partita di mercoledì sera, la Cucine Lube Civitanova ha vinto contro Rana Verona con un punteggio di 3-1, portando la serie delle semifinali playoff di Superlega in parità. La squadra di Verona non è riuscita a completare la rimonta nella seconda sfida. La serie si sposta quindi a gara 3, che deciderà quale delle due formazioni avanzerà alla finale.

Non è riuscita la rimonta a Rana Verona in gara 2 delle semifinali playoff di Superlega: mercoledì sera infatti la Cucine Lube Civitanova si è imposta per 3-1, riportando in parità la serie. La sfida è stata combattuta nella parte iniziale, con i padroni di casa che l'hanno sbloccata ai vantaggi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Battuta Civitanova in semifinale, Rana Verona oggi si gioca la SupercoppaGrande prestazione di Rana Verona a Trieste, che alla prima partecipazione ha conquistato l’accesso alla finale di Supercoppa.

Semifinale playoff, Rana Verona parte bene. Civitanova battuta 3-0Ritmi serrati e grande pressione al servizio da parte dei gialloblù che superano ai vantaggi gli avversari nel primo set e poi controllano gli altri...

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Rana cade a Civitanova in semifinale e la serie torna in paritàIn gara 2, nella serata di mercoledì, la Lube si è imposta per 3-1 sul parquet amico, pareggiando i conti dopo la sconfitta subita nella prima sfida. Il prossimo confronto è ora in programma nella ser ... veronasera.it

CRITERIA BPER RICCIONE Terzo posto nei 200 rana Cadetti per Alessandro Ionica, che dalla serie 2 conclude in 2.10.53, conquistando il podio #CriteriaBPER #Riccione #FIN #NuotatoriMilanesi - facebook.com facebook