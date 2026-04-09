Nella notte a Trastevere, un giovane di 27 anni ha aggredito il titolare di un locale, rubando denaro e oggetti. L'aggressione è avvenuta intorno alle ore notturne, e il rapinatore è fuggito a piedi. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno individuato e fermato il sospettato poco dopo l'evento. La vittima ha riportato lievi ferite, mentre l’uomo è stato condotto in caserma per le verifiche del caso.

Un giovane di 27 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver aggredito il titolare di un locale a Trastevere e aver rubato denaro e oggetti, fuggendo poi a piedi nella notte. L’episodio si è consumato intorno alle 2:30, quando l’uomo ha fatto irruzione in un bistrot, scagliandosi contro il proprietario di 52 anni, originario del Bangladesh, per poi sottrarre 150 euro in contanti e un contenitore di zuccherini. L’inseguimento notturno tra i vicoli e l’intervento dei militari. Dopo l’aggressione, il ventisettenne romano ha abbandonato l’area del locale mettendosi in fuga a piedi, riuscendo inizialmente a eludere le ricerche. La situazione è però mutata rapidamente grazie all’intervento tempestivo del nucleo radiomobile dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid notturno a Trastevere: rapinatore aggredisce il titolare e scappa

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