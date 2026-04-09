Nella notte a Beirut, le squadre di soccorso continuano a cercare persone sotto le macerie dopo gli attacchi israeliani che hanno colpito aree commerciali e residenziali nel centro della città mercoledì. Le operazioni di ricerca sono state incessanti, mentre le autorità libanesi cercano di gestire le conseguenze di questa escalation militare nella capitale. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite per tutta la notte a Beirut, capitale del Libano, dopo che mercoledì alcuni attacchi israeliani hanno colpito affollate zone commerciali e residenziali nel centro della città. Gli attacchi sul Paese sono avvenuti poche ore dopo l’annuncio di un cessate il fuoco nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il Libano ha dichiarato che almeno 182 persone sono state uccise e centinaia sono rimaste ferite, rendendo questa giornata la più sanguinosa dell’ultima guerra tra Israele e Hezbollah. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Raid israeliani in Libano: si cercano sopravvissuti

Il conflitto si allarga in Libano: almeno 34 morti nei raid israeliani. Trump: “Raid sull’Iran dureranno 4-5 settimane”. Esplosioni a Doha, Dubai e GerusalemmeLa nuova offensiva dell’Idf contro Hezbollah “sarà ampia e completa e potrebbe includere un’invasione (di terra)”.

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BREAKING: Israel Launches Major Attack on Tyre, Lebanon, Emergency Crew Race to Find Survivors |AH1N

Temi più discussi: Libano, Beirut travolta dai raid israeliani: centinaia tra morti e feriti; Libano, da Israele raid più violenti da marzo. Iran: 'Li puniremo'; Medio Oriente: l'Onu condanna i raid israeliani in Libano. Trump: 'Scaramucce'. Teheran: Violato l'accordo - LIVEBLOG; Raid di Israele in Libano, sabato colloqui tra Usa e Iran in Pakistan.

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Sangue in Libano e giallo sui social per il post sparito Giornata di lutto nazionale oggi in Libano dopo i pesantissimi raid israeliani che nella giornata di ieri hanno devastato il Paese dei Cedri nello stesso giorno dell'annuncio della tregua tra Usa e Iran. Il prem - facebook.com facebook

Raid israeliani in Libano: Hormuz richiude. Attesa per informativa Meloni. Molise: riattivata frana Petacciato #ReStart @AnnalisBruchi: 09:45 #Rai3 @guidocastelli65 @EnricoBorghi1 @AntDiBella @mariogiordano5 @landau_janina @OfficialTozzi #Massimili x.com