Quella notte sulla sua tomba profanata… Pamela Genini scoperte inquietanti in cimitero

Nella notte, la tomba di una giovane donna è stata trovata profanata nel cimitero di Strozza. Le autorità hanno avviato indagini e analisi scientifiche per stabilire cosa sia successo al feretro. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i familiari e le forze dell’ordine, che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto. La vicenda si trova ora sotto esame approfondito dagli inquirenti.

Il caso di Pamela Genini entra in una fase sempre più delicata e decisiva. Dopo la scoperta della profanazione della sua tomba nel cimitero di Strozza, gli investigatori hanno avviato una serie di accertamenti scientifici approfonditi per chiarire cosa sia accaduto al feretro della giovane 29enne. Le analisi si concentrano su tracce biologiche, Dna, pollini e residui metallici, elementi che potrebbero rivelarsi determinanti per ricostruire tempi e modalità dell’episodio. A guidare questo lavoro è Cristina Cattaneo, anatomopatologa e direttrice del Labanof di Milano, struttura di riferimento nel campo delle scienze forensi. Con lei operano il medico legale Matteo Marchesi, l’antropologo Marco Cummaudo, nominati dal pubblico ministero, e il consulente della famiglia Antonello Cirnelli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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