quei numeri che la premier continua volutamente a ignorare

Le indiscrezioni degli ultimi giorni suggerivano che durante un’informativa urgente alle Camere la premier avrebbe adottato un tono più pacato e cortese, addirittura offrendo un gesto di apertura alle opposizioni. Tuttavia, queste affermazioni sono state prontamente smentite, confermando che il comportamento e i toni utilizzati durante l’intervento sono rimasti coerenti con le modalità abituali. La questione resta al centro di attenzione, con molte domande ancora senza risposta.

Le indiscrezioni dei giorni scorsi secondo cui, durante l’informativa urgente alle Camere, Giorgia Meloni sarebbe stata più gentile e pacata nei modi e nei toni rispetto al solito – arrivando finanche a lanciare un “ramoscello d’ulivo” alle opposizioni – sono state subito smentite. Ieri la presidente del Consiglio ha suonato il repertorio. Tanto orgoglio, zero autocritica. L’attacco come miglior difesa. Anche sul lavoro. Meloni ha rivendicato un tasso di disoccupazione al minimo storico. Un dato che ai più sembrerà positivo, ma che omette deliberatamente l’altra metà del quadro. L’ultimo report dell’Istat parla chiaro: in Italia circa 12,6 milioni di persone (di cui 6,2 milioni di età compresa fra i 15 e i 34 anni) sono inattive. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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