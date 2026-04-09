Quattro milioni per la nuova Valle Ferrovia

Nel quartiere Valle Ferrovia sono stati approvati oltre quattro milioni di euro destinati alla realizzazione di opere pubbliche. I fondi serviranno per interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi urbani. La somma fa parte di un progetto volto a valorizzare l’area e a potenziare i servizi offerti ai cittadini. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione.

Oltre quattro milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche per la riqualificazione del quartiere Valle Ferrovia. A Savignano sul Rubicone sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo campo sportivo del quartiere di Valle Ferrovia, la prima opera pubblica del Piano di riqualificazione urbana (Pru2). Dopo la realizzazione del primo lotto del grande parco a cura dell’amministrazione comunale, per un importo superiore a 1.200.000 euro, prende è iniziata la realizzazione della prima opera a carico del soggetto attuatore del comparto. Si tratta del campo da calcio e degli spogliatoi, per una spesa di 1.222.906 euro. L’impresa esecutrice è il "Cantiere costruzioni srl" di Montiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quattro milioni per la nuova Valle Ferrovia Genova: 1 miliardo PSA e 167 milioni per la ferroviaMatteo Paroli, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Genova e Savona, ha delineato una strategia basata sull'ottimizzazione degli spazi... Anna Valle e Daniele Pecci tornano con la nuova serie “Una nuova vita”Da mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Una nuova vita”, che vede protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. How Los Angeles Went from a Tiny Ranch to 10 Million People | 250 Years of Evolution Argomenti più discussi: Quattro milioni per la nuova Valle Ferrovia; Al via i lavori per il nuovo campo sportivo di Valle Ferrovia: Queste opere cambieranno il volto del quartiere; La Giunta provinciale nei comprensori (4/5): mobilità accessibile - Provinz Bozen. Quattro milioni per la nuova Valle FerroviaIl primo intervento nel quartiere di Savignano sarà quello della realizzazione del campo sportivo con spogliatoi, servizi e uffici ... ilrestodelcarlino.it Nicola Dellapasqua. Gramos · GOLDEN HOUR. Che bello il parco di Valle Ferrovia in questi primi giorni di primavera! - facebook.com facebook Consiglio Valle, question time su ferrovia e commercio. Assemblea valdostana si riunirà il 25 e 26 marzo #ANSA x.com