Quante persone sono morte sul lavoro a Bologna

A Bologna si registra un calo negli incidenti mortali sul lavoro, segnando una diminuzione rispetto agli anni precedenti. Il report di febbraio 2026 dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre segnala questa tendenza positiva, che non si vedeva da quasi vent’anni. I dati fotografano una situazione in cui il numero di decessi legati all’attività lavorativa si è ridotto, rappresentando un cambiamento rispetto alle statistiche degli ultimi decenni.

Un segnale di discontinuità che non si vedeva da quasi vent'anni. Il report di febbraio 2026 elaborato dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre fotografa una flessione della mortalità sul lavoro. Nel primo bimestre dell'anno, il numero delle vittime è sceso del 26,1%. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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