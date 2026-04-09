Quante inesattezze del Colle su guerra e leggi internazionali Ma guai a criticarlo

Negli ultimi mesi sono state sollevate diverse contestazioni riguardo alle dichiarazioni ufficiali del presidente della Repubblica sulla guerra e le leggi internazionali, con alcuni che le hanno giudicate imprecise. Tuttavia, le critiche nei confronti del Capo dello Stato sono state considerate scomode da alcuni ambienti istituzionali. Nel contempo, il presidente ha deciso di rimuovere rappresentanti diplomatici in Serbia e Afghanistan, mentre nel Golfo i media indicano l’Iran come l’unica responsabilizzata per le tensioni in corso.

Ci sono taciti accordi non scritti ma inviolabili nel giornalismo italiano. Uno di questi è che gli uomini politici si possono criticare tutti, tranne uno: il presidente della Repubblica. Le sue parole devono essere semplicemente trasmesse. Sulla stampa, ormai, nemmeno il Papa gode di un simile riguardo. In queste ultime due settimane è stato praticamente impossibile trovare una sola riga di valutazione critica al «surreale» comunicato sulla guerra all’Iran, rilasciato il 13 marzo scorso dalla Presidenza della Repubblica, a margine della riunione del Consiglio supremo della difesa. Eppure un dibattito anche sul pensiero pubblico del Quirinale dovrebbe essere linfa vitale per la nostra democrazia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Quante inesattezze del Colle su guerra e leggi internazionali. Ma guai a criticarlo Il principe Andrea ha pagato cara l'amicizia con Jeffrey Epstein. Ma anche altre royal (compreso un re) sono nei guai. Leggi su Amica.itIl principe Andrea – o, dovremmo dire, l’«ex principe» – ha pagato cara l’amicizia con il pedofilo Jeffrey Epstein. Barbero: "Ecco perché voterò no al referendum". Ma piovono inesattezzeDalla confusione tra separazione delle funzioni e separazione delle carriere alla sparata sul governo: cosa non torna nell'analisi dello storico...