Quando l’odore incontra la realtà virtuale | il nuovo device profumato

Un team di ricercatori giapponesi ha sviluppato un nuovo dispositivo indossabile capace di riprodurre diverse fragranze attraverso un display olfattivo multicanale. Il dispositivo mira a integrare l’esperienza sensoriale dell’olfatto in ambienti virtuali, creando connessioni più realistiche tra realtà e tecnologia. Finora, il settore ha sperimentato varie soluzioni, ma questa si distingue per la capacità di generare e diffondere profumi in modo mirato e controllato.

L’ odore fa la differenza, e non parliamo solo di quello corporeo. Lo sanno bene i ricercatori nipponici che hanno sviluppato un nuovo display olfattivo indossabile multicanale. Il device, messo a punto dall’Istituto di Scienze di Tokyo, permette di sperimentare diverse fragranze mentre si esplorano ambienti virtuali. Il dispositivo è in grado di miscelare fino a otto fragranze in tempo reale e di diffonderle con un controllo preciso dell ‘intensità olfattiva. Ma quel è lo scopo? Sincronizzando l’olfatto con i contenuti di realtà virtuale, il dispositivo consente un maggiore realismo, aprendo nuove possibilità per un intrattenimento digitale più coinvolgente, una formazione simulata più realistica ma anche future tecnologie digitali per la diffusione di profumi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Quando l’odore incontra la realtà virtuale: il nuovo device profumato Museo del Louvre, adesso lo si visita con Snapchat: quando l'arte incontra la realtà aumentataUn esempio concreto arriva dalla recente collaborazione tra l’AR Studio di Snapchat e il Museo del Louvre di Parigi: il progetto propone... VIDEO/ Benevento, il dinosauro Ciro ‘rivive’ con la realtà virtualeTempo di lettura: 3 minuti Un cucciolo di dinosauro teropode lungo poco più di mezzo metro, vissuto oltre cento milioni di anni fa, torna oggi a... Argomenti più discussi: Incontro con Francesca Scotti; In questa ora oscura della storia rinnovare il sì a Cristo che porta la pace; L’ODORE DEL LUPO Maria Pacifico; Menchetti: A San Zeno la sindrome è da odore di pesce marcio. ** IL TUO ANGOLO DI PARADISO A CASTELLAMMARE DEL GOLFO!** Sogni una casa dove l’odore del mare incontra il fascino della storia Questa palazzina indipendente di 70 mq è la risposta ai tuoi desideri. A due passi dal centro storico, ma con la p - facebook.com facebook