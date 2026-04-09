Qualiano incendio tra i ruderi della masseria del Cardinale

A Qualiano, un incendio ha interessato i resti di una casa colonica situata nella zona chiamata Cardinale. Le fiamme hanno distrutto le strutture in rovina, mentre tra le macerie sono stati trovati e soccorsi dal 118 alcuni rifiuti accatastati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora noti i motivi dell’incendio.

Vanno a fuoco i resti della casa colonica in località Cardinale: tra le rovine rifiuti accatastati e un clochard soccorso dal 118. Indagini in corso sulle cause del rogo. Il rogo nel pomeriggio: colonna di fumo visibile a chilometri. Paura nel pomeriggio a Qualiano, dove i ruderi della masseria del Cardinale sono stati avvolti dalle fiamme. L’incendio si è sviluppato tra le rovine dell’antica casa colonica, da tempo in stato di abbandono, generando una densa colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza. Numerose le segnalazioni giunte in redazione da parte dei cittadini allarmati dalla scena. Rifiuti accatastati tra le rovine e un clochard soccorso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, incendio tra i ruderi della masseria del Cardinale Qualiano, nuovi rifiuti in località Cardinale: spunta anche una “SUV di lusso” tra gli scartiIl cumulo di rifiuti cresce senza sosta in località Cardinale: comparsa anche una piccola “automobilina SUV” in cima alla collinetta. Vico Equense, incendio distrugge auto e danneggia hotel: due arresti tra Villaricca e QualianoSvolta nelle indagini sull’incendio doloso avvenuto nel febbraio 2025 a Vico Equense, che causò gravi danni a diverse auto e a una struttura...