Qualcuno ha rubato la rosa rossa sulla tomba del suo papà l' amaro sfogo | Un gesto meschino

Una rosa rossa è stata rubata dalla tomba del padre di una persona, suscitando un commento di amarezza. La vittima ha definito il gesto “meschino” e ha espresso il proprio disappunto, sottolineando come il valore affettivo di quell’oggetto sia molto più importante di quello economico. L’episodio ha attirato l’attenzione sul furto di un semplice fiore, simbolo di affetto e ricordo, lasciando spazio a un sentimento di delusione.

Un amaro sfogo per un furto che è diverso dagli altri, modesto il valore economico, incalcolabile quello affettivo. "Recentemente al cimitero di Montereale - scrive Monica - è stata rubata una piantina di rosa dalla tomba di mio babbo, un gesto apparentemente banale, forse per qualcuno persino. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it “Rosa la Rossa”: al Cineteatro Baretti di Torino il monologo di Marina Bassani sulla vera storia di Rosa LuxemburgDal 11 al 13 febbraio 2026, alle ore 20:45, il Cineteatro Baretti di Torino ospita “Rosa la Rossa. Bimbo col cuore bruciato, la madre porta via i peluche davanti al Monaldi: qualcuno ha rubato un orsacchiottoVenerdì 6 marzo Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico Caliendo, bimbo col cuore bruciato morto dopo un trapianto all’ospedale Monaldi di... Si parla di: Qualcuno ha rubato la rosa rossa sulla tomba del suo papà, l'amaro sfogo: Un gesto meschino; Perugia, in centro torna l'orso sparabolle. Si chiama Primavera e ora ha l'antifurto.